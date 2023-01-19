У найближчі 2-3 тижні ситуація з графіками відключень не покращиться – прогноз експерта

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“Ситуація залишається складною, остання атака нанесла значної шкоди. Загалом пошкоджено 9 енергоблоків вугільних електростанцій, що дуже суттєво в умовах дефіциту генеруючих потужностей. Так само були пошкодження і трансформаторних станцій „Укренерго“. Зараз триває відновлення обʼєктів, але коли ми кажемо про генерацію, тут швидке відновлення неможливе. Мова йде про тижні і я думаю, що перші результати відновлення цих енергоблоків ми відчуємо десь на 2-3-му тижні лютого”, — повідомив Харченко.

Деталі

Він додав, що наразі спостерігається більше 20% дефіцит електроенергії загалом, а в окремих енергетичних районах він значно вищий. Найскладніша ситуація зараз в Києві, Херсонській, частині Харківської та Одеській областях. За оцінкою експерта, в київському енергетичному районі близько 40% дефіциту загального споживання.

“Той графік, який є зараз, найближчі два-три тижні суттєво не покращиться. А далі все залежатиме від того, якими будуть результати наступних атак. Мій прогноз, що відчутним для всіх покращення якості живлення електрикою буде в квітні. Саме тоді почнуться перші хвилі важкого обладнання, яке необхідне, щоб відновлювати постачання електроенергії”, — зазначив Харченко.

Нагадаємо

В “Укренерго” повідомили, що тепла погода допомагає з електропостачанням, але можливі аварійні відключення.