Тепла погода допомагає з електропостачанням, але можливі аварійні відключення - Укренерго

КИЇВ. 19 січня. УНН. Споживання електроенергії прогнозується дещо меншим, ніж напередодні, через теплу погоду. Зберігається суттєвий дефіцит потужності. До всіх областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Їх перевищення призводить до необхідності аварійних відключень, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.