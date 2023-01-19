Тепла погода допомагає з електропостачанням, але можливі аварійні відключення - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Споживання електроенергії прогнозується дещо меншим, ніж напередодні, через теплу погоду. Зберігається суттєвий дефіцит потужності. До всіх областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Їх перевищення призводить до необхідності аварійних відключень, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.
Деталі
Як повідомляють в Укренерго:
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- Споживання електроенергії: прогнозується дещо меншим, ніж у середу, через теплу погоду. Але дефіцит потужності в енергосистемі зберігається суттєвий, особливо у вечірній пік, коли генерація може покрити тільки три четверті споживання.
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- Причина дефіциту: внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій.
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- Обмеження споживання та відключення: до всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.
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- Ремонтні роботи: вчора «Укренерго» завершило ремонт автотрансформатора на одній з підстанцій у Дніпровському регіоні. Також відновили вкотре пошкоджену лінію електропередачі, яка з’єднує Запорізьку атомну електростанцію з енергосистемою України, забезпечує її живлення, запобігаючи аварії.
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Доповнення
Енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах.