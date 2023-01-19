Тепла погода допомагає з електропостачанням, але можливі аварійні відключення - Укренерго

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 10415 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 21389 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 32862 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 43024 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 75666 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 50712 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 105463 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 76548 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 62173 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119503 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
5.8м/с
21%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 47921 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 38167 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 95599 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 39116 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 35354 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 75657 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 95818 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 105457 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 227311 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 276647 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 35510 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 39263 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 30193 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 34412 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 49830 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Тепла погода допомагає з електропостачанням, але можливі аварійні відключення - Укренерго

Київ • УНН

 • 1010293 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Споживання електроенергії прогнозується дещо меншим, ніж напередодні, через теплу погоду. Зберігається суттєвий дефіцит потужності. До всіх областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Їх перевищення призводить до необхідності аварійних відключень, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Тепла погода допомагає з електропостачанням, але можливі аварійні відключення - Укренерго

Деталі

Як повідомляють в Укренерго:

  • Споживання електроенергії: прогнозується дещо меншим, ніж у середу, через теплу погоду. Але дефіцит потужності в енергосистемі зберігається суттєвий, особливо у вечірній пік, коли генерація може покрити тільки три четверті споживання.
  • Причина дефіциту: внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій.
  • Обмеження споживання та відключення: до всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.
  • Ремонтні роботи: вчора «Укренерго» завершило ремонт автотрансформатора на одній з підстанцій у Дніпровському регіоні. Також відновили вкотре пошкоджену лінію електропередачі, яка з’єднує Запорізьку атомну електростанцію з енергосистемою України, забезпечує її живлення, запобігаючи аварії.

Доповнення

Енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійнаЕкономіка
Brent
$65.04
Bitcoin
$84,378.60
S&P 500
$5,425.00
Tesla
$257.10
Газ TTF
$34.55
Золото
$3,220.80
Ethereum
$1,659.02