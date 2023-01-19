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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Теплая погода помогает с электроснабжением, но возможны аварийные отключения - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 1010292 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Потребление электроэнергии прогнозируется несколько меньшим, чем накануне, из-за теплой погоды. Сохраняется существенный дефицит мощности. Ко всем областям доведены лимиты потребления, которые действуют в течение суток. Их превышение приводит к необходимости аварийных отключений, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Теплая погода помогает с электроснабжением, но возможны аварийные отключения - Укрэнерго

Детали

Как сообщают в Укрэнерго:

  • Потребление электроэнергии: прогнозируется несколько меньше, чем в среду, из-за теплой погоды. Но дефицит мощности в энергосистеме сохраняется существенный, особенно в вечерний пик, когда генерация может покрыть только три четверти потребления.
  • Причина дефицита: в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций.
  • Ограничение потребления и отключения: до всех облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.
  • Ремонтные работы: вчера "Укрэнерго" завершило ремонт автотрансформатора на одной из подстанций в Днепровском регионе. Также восстановили еще раз поврежденную линию электропередачи, которая соединяет Запорожскую атомную электростанцию с энергосистемой Украины, обеспечивает ее питание, предотвращая аварию.

Дополнение

Энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам.

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