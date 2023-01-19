В ближайшие 2-3 недели ситуация с графиками отключений не улучшится - прогноз эксперта

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“Ситуация остается сложной, последняя атака нанесла значительный ущерб. Всего повреждено 9 энергоблоков угольных электростанций, что очень существенно в условиях дефицита генерирующих мощностей. Так же были повреждения и трансформаторных станций „Укрэнерго“. Сейчас идет восстановление объектов, но когда мы говорим о генерации, здесь быстрое восстановление невозможно. Речь идет о неделях и я думаю, что первые результаты восстановления этих энергоблоков мы почувствуем где-то на 2-3-й неделе февраля”, — сообщил Харченко.

Детали

Он добавил, что сейчас наблюдается более 20% дефицит электроэнергии в целом, а в отдельных энергетических районах он значительно выше. Самая сложная ситуация сейчас в Киеве, Херсонской, части Харьковской и Одесской областях. По оценке эксперта, в киевском энергетическом районе около 40% дефицита общего потребления.

“Тот график, который есть сейчас, ближайшие две-три недели существенно не улучшится. А дальше все будет зависеть от того, какими будут результаты следующих атак. Мой прогноз, что ощутимое для всех улучшение качества питания электричеством будет в апреле. Именно тогда начнутся первые волны тяжелого оборудования, которое необходимо, чтобы восстанавливать поставки электроэнергии”, — отметил Харченко.

Напомним

В “Укрэнерго” сообщили, что теплая погода помогает с электроснабжением, но возможны аварийные отключения.