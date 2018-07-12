У НАТО закликали Україну до імплементації закону про нацбезпеку

"Пане Президент, довгострокова мета України - приєднання до Альянсу. Тепер ви маєте зосередитись на реформах. І ви робите важливий прогрес. Прийняття нового Закону про Національну безпеку є кроком, який ми вітаємо", - сказав Генсек.



Закон є ключовим для встановлення цивільного контролю та демократичного нагляду над збройними силами та службами безпеки, зазначив Столтенберг.



"Тепер необхідна імплементація цього закону, щоб ця реформа мала ефект. Тому я закликаю вас зберегти цю динаміку. Це приведе Україну до НАТО. Але, перш за все, це посилить вашу безпеку та вашу демократію", - наголосив він.



Нагадаємо, Україна розраховує на підтримку НАТО щодо миротворчої місії ООН на Донбасі, яка матиме мандат в тому числі на непідконтрольні території та ділянки на кордоні України з Росією. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час спільного виступу з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.