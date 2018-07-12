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В НАТО призвали Украину к имплементации закона о нацбезопасности

В НАТО призвали Украину к имплементации закона о нацбезопасности

Киев  •  УНН

 • 10721 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. НАТО приветствует принятие Украиной нового закона о национальной безопасности. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместного выступления с Президентом Украины Петром Порошенко, передает корреспондент УНН.

"Господин Президент, долгосрочная цель Украины - присоединение к Альянсу. Теперь вы должны сосредоточиться на реформах. И вы делаете важный прогресс. Принятие нового Закона о Национальной безопасности является шагом, который мы приветствуем", - сказал генсек.

Закон является ключевым для установления гражданского контроля и демократического надзора над вооруженными силами и службами безопасности, отметил Столтенберг.

"Теперь необходима имплементация этого закона, чтобы эта реформа имела эффект. Поэтому я призываю вас сохранить эту динамику. Это приведет Украину в НАТО. Но, прежде всего, это усилит вашу безопасность и вашу демократию", - подчеркнул он.

Напомним, Украина рассчитывает на поддержку НАТО относительно миротворческой миссии ООН на Донбассе, которая будет имееть мандат в том числе на неподконтрольные территории и участки на границе Украины с Россией. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время совместного выступления с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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