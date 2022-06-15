У НАТО підтвердили запрошення Зеленського на Мадридський саміт

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“За два тижні союзники зустрінуться для проведення історичного саміту трансформації у Мадриді, та прийматимуть рішення, щоб підтримувати НАТО сильним у більш небезпечному світі. Сьогодні ми мали чудову дискусію щодо підготовки до нього, включаючи необхідність потужної підтримки для України — як короткострокової, так і на віддаленішу перспективу. Я з нетерпінням сподіваюся привітати Президента Зеленського, який звернеться до лідерів НАТО під час нашого саміту в Мадриді”, — сказав Столтенберг.

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Він нагадав, що у відповідь на російське вторгнення в Україну Альянс посилив свої оборонні спроможності, включаючи підвищення боєготовності сил та їх передову присутність.

Нагадаємо

Фінляндія не вступить до НАТО без Швеції на тлі заперечень Туреччини через передбачувану підтримку Швецією курдських бойовиків.