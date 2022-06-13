Фінляндія не вступить до НАТО без Швеції

Цитата

"Ми (Фінляндія та Швеція – ред.) йдемо пліч-о-пліч", – сказав Нійністе.

Деталі

Столтенберг у свою чергу заявив, що Туреччина має "законні побоювання" щодо Швеції.

"Жоден з союзників НАТО не зазнав більшої кількості терактів, ніж Туреччина", – заявив він, маючи на увазі напад курдських бойовиків.

"Туреччина відіграє ключову роль у наданні підтримки Україні. І тепер вони також відіграють ключову роль у зусиллях пошуку рішення щодо того, як експортувати зерно з України. Тому, коли життєво важливий, головний союзник, такий як Туреччина, непокоїться через тероризм, то, звичайно, ми маємо поставитися до цього серйозно. І це саме те, що ми робимо", – сказав Генсек.

Нагадаємо

Після російського вторгнення в Україну Фінляндія та Швеція заявили про намір вступити до НАТО вже влітку.

18 травня Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Туреччина, давній член Альянсу, заперечує заявки країн на членство, критикуючи їх за нібито підтримку терористичних груп.