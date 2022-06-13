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Финляндия не вступит в НАТО без Швеции

Финляндия не вступит в НАТО без Швеции

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. Финляндия не вступит в НАТО без Швеции на фоне возражений Турции из-за предполагаемой поддержки Швецией курдских боевиков. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте в воскресенье после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, пишет УНН со ссылкой на EU Observer.

Цитата

"Мы (Финляндия и Швеция – ред.) идем бок о бок", — сказал Ниинисте.

Детали

Столтенберг в свою очередь заявил, что Турция имеет "законные опасения" в отношении Швеции.

"Ни один из союзников НАТО не подвергся большему количеству терактов, чем Турция", - заявил он, имея в виду нападение курдских боевиков.

"Турция играет ключевую роль в оказании поддержки Украине. И теперь они также играют ключевую роль в усилиях по поиску решения о том, как экспортировать зерно из Украины. Поэтому, когда жизненно важный, основной союзник, такой как Турция, беспокоится из-за терроризма, то, конечно, мы должны отнестись к этому серьезно. И это именно то, что мы делаем", – сказал Генсек.

Напомним

После российского вторжения в Украину Финляндия и Швеция заявили о намерении вступить в НАТО уже летом.

18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. Турция, древний член Альянса, отрицает заявки стран на членство, критикуя их за якобы поддержку террористических групп.

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