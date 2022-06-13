Финляндия не вступит в НАТО без Швеции
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Финляндия не вступит в НАТО без Швеции на фоне возражений Турции из-за предполагаемой поддержки Швецией курдских боевиков. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте в воскресенье после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, пишет УНН со ссылкой на EU Observer.
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"Мы (Финляндия и Швеция – ред.) идем бок о бок", — сказал Ниинисте.
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Столтенберг в свою очередь заявил, что Турция имеет "законные опасения" в отношении Швеции.
"Ни один из союзников НАТО не подвергся большему количеству терактов, чем Турция", - заявил он, имея в виду нападение курдских боевиков.
"Турция играет ключевую роль в оказании поддержки Украине. И теперь они также играют ключевую роль в усилиях по поиску решения о том, как экспортировать зерно из Украины. Поэтому, когда жизненно важный, основной союзник, такой как Турция, беспокоится из-за терроризма, то, конечно, мы должны отнестись к этому серьезно. И это именно то, что мы делаем", – сказал Генсек.
Напомним
После российского вторжения в Украину Финляндия и Швеция заявили о намерении вступить в НАТО уже летом.
18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. Турция, древний член Альянса, отрицает заявки стран на членство, критикуя их за якобы поддержку террористических групп.