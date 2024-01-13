У НАТО не виключають, що війна в Україні не завершиться й в 2025 році

Заступник генсека НАТО Мірча Джоане закликав готуватися до довгої війни в Україні, яка, ймовірно, не закінчиться і в 2025 році, передає УНН із посиланням на Digi24.

"Мій заклик — готуватися до довгої війни, вона триватиме. Це не станеться в 2024 році, ймовірно, навіть не в 2025 році. Ми ніде не бачимо військової спроможності здобути вирішальну перемогу в той чи інший спосіб. Ми очікуємо затяжну війну з невеликими наступами, контрнаступами, із завоюванням і втратою території", - сказав Джоане.

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За його словами, "українцям за нашої підтримки вдалося повернути 50% території, спочатку окупованої росіянами".

"Це не дрібниця. Ми ні за яких умов не бачимо умов і не зможемо прийняти, щоб росія повернулася до кордону Румунії. Нам потрібно, щоб Україна вистояла, Молдова прийшла до Європи, Грузія прийшла до євроатлантичної спільноти", – заявив Джоане.

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