Військові рф думають, що воюють проти НАТО в Україні - Буданов

Російські військовополонені дивуються, коли, приїжджаючи в Україну на війну, не бачать жодного солдата НАТО, як про те стверджує роспропаганда. Про це розповів очільник ГУР МОУ Кирило Буданов в інтерв’ю Le Monde, яке наводить пресслужба ГУР, пише УНН.

Російські військовополонені розповідали нам про своє здивування, коли вони не побачили тут (в Україні - ред.) жодного солдата НАТО. У їхньому розумінні, вони прийшли, щоб вести війну проти них, і Україна - це лише перший етап - сказав Буданов.

Він зазначив, що російська пропаганда твердить, що рф веде війну проти НАТО на території України.

"Щодня читаю російські (секретні) доповіді й звіти, які циркулюють різними каналами. У кожному з них йдеться про "удари по базах НАТО", уточнюється, що там було "50 поляків", "30 французів" і так далі. Вони знають, що це неправда, але передають саме цю інформацію", - додав Буданов.

Нагадаємо

Очільник ГУР МОУ України Буданов стверджує, що росія не мала реальних військових успіхів у 2023 році, завдаючи ракетні удари як спроби сфабрикувати "переможний" наратив.