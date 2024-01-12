Военные рф думают, что воюют против НАТО в Украине - Буданов

Российские военнопленные удивляются, когда, приезжая в Украину на войну, не видят ни одного солдата НАТО, как об этом утверждает роспропаганда. Об этом рассказал глава ГУР МОУ Кирилл Буданов в интервью Le Monde, которое приводит пресс-служба ГУР, пишет УНН.

Российские военнопленные рассказывали нам о своем удивлении, когда они не увидели здесь (в Украине - ред.) ни одного солдата НАТО. В их понимании, они пришли, чтобы вести войну против них, и Украина - это лишь первый этап - сказал Буданов.

Он отметил, что российская пропаганда утверждает, что рф ведет войну против НАТО на территории Украины.

"Каждый день читаю российские (секретные) доклады и отчеты, которые циркулируют по разным каналам. В каждом из них говорится об "ударах по базам НАТО", уточняется, что там было "50 поляков", "30 французов" и так далее. Они знают, что это неправда, но передают именно эту информацию", - добавил Буданов.

Напомним,

Глава ГУР МОУ Украины Буданов утверждает, что россия не имела реальных военных успехов в 2023 году, нанося ракетные удары как попытки сфабриковать "победный" нарратив.