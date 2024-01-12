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Военные рф думают, что воюют против НАТО в Украине - Буданов

Киев  •  УНН

12 январь 2024, 10:02  •  19205 просмотра

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Российские военнопленные удивлены отсутствием солдат НАТО в Украине, как об этом утверждает роспропаганда, говорит глава украинской разведки Буданов.

Российские военнопленные удивляются, когда, приезжая в Украину на войну, не видят ни одного солдата НАТО, как об этом утверждает роспропаганда. Об этом рассказал глава ГУР МОУ Кирилл Буданов в интервью Le Monde, которое приводит пресс-служба ГУР, пишет УНН.

Российские военнопленные рассказывали нам о своем удивлении, когда они не увидели здесь (в Украине - ред.) ни одного солдата НАТО. В их понимании, они пришли, чтобы вести войну против них, и Украина - это лишь первый этап

- сказал Буданов.

Он отметил, что российская пропаганда утверждает, что рф ведет войну против НАТО на территории Украины.

"Каждый день читаю российские (секретные) доклады и отчеты, которые циркулируют по разным каналам. В каждом из них говорится об "ударах по базам НАТО", уточняется, что там было "50 поляков", "30 французов" и так далее. Они знают, что это неправда, но передают именно эту информацию", - добавил Буданов.

Напомним,

Глава ГУР МОУ Украины Буданов утверждает, что россия не имела реальных военных успехов в 2023 году, нанося ракетные удары как попытки сфабриковать "победный" нарратив.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Військові рф думають, що воюють проти НАТО в Україні - Буданов
Budanov: Russian military thinks they are fighting against NATO in Ukraine
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