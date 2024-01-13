В НАТО не исключают, что война в Украине не завершится и в 2025 году
Представитель НАТО Мирча Джоане предполагает, что война в Украине может продолжаться и после 2025 года.
В Африке впервые за 50 лет страна к югу от Сахары получила статус свободной от малярии
Кабо-Верде объявлено ВОЗ свободной от малярии после того, как в течение трех лет не было зафиксировано ни одной местной передачи.
На Николаевщине военный застрелил себя и заместителя командира роты
В Николаеве военнослужащий убил заместителя командира роты перед тем, как покончить с собой; ведется расследование.
Туск обсудит с Дудой визит в Киев
Туск встретится с президентом Польши Дудой, чтобы обсудить вопросы безопасности и предстоящий визит в Киев.
Взрывы на окраинах Киева. Работает ПВО
Под Киевом прогремели взрывы. Как сообщил Кличко, работает ПВО.
Украинские борцы завоевали три медали на Zagreb Open 2024
Украинские борцы получили два золота и серебро на Zagreb Open 2024, а Алина Филиппович и Алла Белинская заняли самые высокие места.
Арахамия объяснил, почему законопроект о мобилизации отправили на доработку
Арахамия объявил о возвращении законопроекта о мобилизации на доработку, ссылаясь на проблемы с недостаточной подготовкой и призывом лиц с инвалидностью третьей группы.
Сумская область: россияне полсотни раз стреляли по пограничникам
Российские войска 50 раз обстреляли Сумскую область из артиллерии и минометов, вызвав 260 взрывов в разных населенных пунктах.
Новый глава МИД Франции планирует посетить Киев - СМИ
Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне посетит Киев для встречи с Президентом Украины Зеленским.
Россияне штурмуют по всем направлениям: в течение суток произошло 68 боевых столкновений - Генштаб
Российские войска 68 раз атаковали украинские позиции, нанеся 2 ракетных и 43 воздушных ударов, тогда как украинские защитники отбили многочисленные атаки по всему восточному и южному фронтам.