В НАТО не исключают, что война в Украине не завершится и в 2025 году

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоане призвал готовиться к долгой войне в Украине, которая, вероятно, не закончится и в 2025 году, передает УНН со ссылкой на Digi24.

"Мой призыв - готовиться к долгой войне, она будет продолжаться. Это не произойдет в 2024 году, вероятно, даже не в 2025 году. Мы нигде не видим военной способности одержать решающую победу тем или иным способом. Мы ожидаем затяжную войну с небольшими наступлениями, контрнаступлениями, с завоеванием и потерей территории", - сказал Джоане.

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По его словам, "украинцам при нашей поддержке удалось вернуть 50% территории, изначально оккупированной россиянами".

"Это не мелочь. Мы ни при каких условиях не видим условий и не сможем принять, чтобы россия вернулась к границе Румынии. Нам нужно, чтобы Украина выстояла, Молдова пришла в Европу, Грузия пришла в евроатлантическое сообщество", - заявил Джоане.

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