У NASA пояснили, чому марсохід Perseverance не зміг зібрати зразки ґрунту на Червоній планеті
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Минулого тижня марсохід Perseverance спробував зібрати зразок гірської породи на Марсі і запечатати його в пробірці, але це йому не вдалося. У NASA пояснили причину, пише УНН.
Деталі
Згідно з даними від марсохода, система відбору проб працювала, як і планувалося, однак телеметрія показала, що в пробірці за підсумками операції був відсутній грунт.
Проаналізувавши дані та фотографії з марсохода протягом кількох днів, NASA визначила, що гірські породи, швидше за все, розсипалися на порошок або “невеликі уламки”.
Цитата
“Схоже, що порода була недостатньо міцною, щоб створити ядро. Матеріал з бажаної серцевини, ймовірно, знаходиться або на дні отвору, в купі відрізів, або в якійсь їх комбінації”, — сказала Луїза Джандура, головний інженер системи вибірки, у своєму блозі NASA.
Доповнення
Марсохід Perseverance з вертольотом Ingenuity здійснив успішну посадку на поверхню Червоної планети 18 лютого цього року.
Повідомлялося, що 19 квітня Ingenuity провів перший випробувальний політ на цій планеті.
Ключовою метою місії Perseverance на Марсі є астробіологія, включаючи пошук ознак древнього мікробного життя. Марсохід вивчатиме геологію планети і древній клімат, і, як очікується, стане першою місією зі збору та зберігання марсіанської породи і реголіту.
Наприкінці квітня Perseverance вдалося отримати кисень з атмосфери Марса.
У травні марсохід сфотографував нічне небо на планеті.