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В NASA объяснили, почему марсоход Perseverance не смог собрать образцы почвы на Красной планете

В NASA объяснили, почему марсоход Perseverance не смог собрать образцы почвы на Красной планете

Киев  •  УНН

 • 30364 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. На прошлой неделе марсоход Perseverance попытался собрать образец горной породы на Марсе и запечатать его в пробирке, но это ему не удалось. В NASA объяснили причину, пишет УНН.

Детали

Согласно данным от марсохода, система отбора проб работала, как и планировалось, однако телеметрия показала, что в пробирке по итогам операции отсутствовала почва.

Проанализировав данные и фотографии марсохода в течение нескольких дней, NASA определила, что горные породы, скорее всего, рассыпались в порошок или “небольшие обломки”.

Цитата

“Похоже, что порода была недостаточно прочной, чтобы создать ядро. Материал из желаемой сердцевины, вероятно, находится или на дне отверстия, в сочетании отрезов, или в какой-то их комбинации ”, - сказала Луиза Джандура, главный инженер системы выборки, в своем блоге NASA.

Дополнение

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля этого года.

Сообщалось, что 19 апреля Ingenuity провел первый испытательный полет на этой планете.

Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе есть астробиология, включая поиск признаков древнего микробной жизни. Марсоход изучать геологию планеты и древний климат, и, как ожидается, станет первой миссией по сбору и хранению марсианской породы и реголита.

В конце апреля Perseverance удалось получить кислород из атмосферы Марса.

В мае марсоход сфотографировал ночное небо на планете.

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