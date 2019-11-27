У Нафтогазі розповіли про ступінь заповненості українських підземних газосховищ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Українські підземні газові сховища можуть вмістити до 30 мільярдів кубів. Про це розповів виконавчий директор "Нафтогазу України" Юрій Вітренко в інтерв'ю DW, передає УНН.
Відповідаючи на питання скільки газу можуть вмістити українські підземні сховища, Вітренко відповів: “Приблизно вся потужність українських сховищ — від 25 до 30 мільярдів кубів. Зараз в них до 21 мільярда кубів, ми споживаємо з газосховищ, тобто взимку буде менше”.
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Нагадаємо, вчора Україна виграла апеляцію за першою скаргою Газпрому на рішення Стокгольму.