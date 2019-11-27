В Нафтогазе рассказали о степени заполненности украинских подземных газохранилищ

Отвечая на вопрос сколько газа могут вместить украинские подземные хранилища, Витренко ответил: “Примерно вся мощность украинских хранилищ — от 25 до 30 млрд кубов. Сейчас в них до 21 млрд кубов, мы потребляем из газохранилищ, то есть зимой будет меньше”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина не будет перекрывать газовый вентиль с Россией — Витренко



Напомним, вчера Украина выиграла апелляцию по первой жалобе Газпрома на решение Стокгольма.