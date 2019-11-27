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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 39581 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107832 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 98653 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107102 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118122 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147498 просмотра

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5 марта, 16:07 • 148075 просмотра

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В Нафтогазе рассказали о степени заполненности украинских подземных газохранилищ

В Нафтогазе рассказали о степени заполненности украинских подземных газохранилищ

Киев  •  УНН

 • 10536 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Украинские подземные газовые хранилища могут вместить до 30 млрд кубов. Об этом рассказал исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в интервью DW, передает УНН.

Отвечая на вопрос сколько газа могут вместить украинские подземные хранилища, Витренко ответил: “Примерно вся мощность украинских хранилищ — от 25 до 30 млрд кубов. Сейчас в них до 21 млрд кубов, мы потребляем из газохранилищ, то есть зимой будет меньше”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина не будет перекрывать газовый вентиль с Россией — Витренко

Напомним, вчера Украина выиграла апелляцию по первой жалобе Газпрома на решение Стокгольма.

Украинские Национальные Новости

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