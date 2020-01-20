У МЗС розповіли про запропоновані у Мінську нові ділянки розведення
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. На сьогодні на мінських переговорах було запропоновано дев’ять ділянок розведення сил і засобів на Донбасі - їх потрібно звести до трьох. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час спільної прес-конференції з діючим головою ОБСЄ, прем’єр-міністром і міністром європейських та закордонних справ Республіки Албанія Еді Рамою, передає кореспондент УНН.
"Ми дійсно передали ці ділянки (нові ділянки для розведення - ред.) в Мінську, вони були надані нашим Генеральним штабом набагато раніше. Справа в тому, що ці ділянки мають мати безпосередньо пряме гуманітарне спрямування", - сказав Пристайко.
Він заявив, що наразі не хотів би оприлюднювати назви ділянок.
"Тільки тому, що до наших трьох пропозицій з’явилось по три пропозиції з кожної сторони - Луганська і Донецька. Тобто зараз на столі в Мінську фактично є дев’ять ділянок, і робота переговорних груп - звести їх до трьох", - пояснив міністр.
Нагадаємо, Україна в ТКГ надала пропозиції щодо розведення на наступних трьох ділянках.