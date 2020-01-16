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Україна в ТКГ надала пропозиції щодо розведення на наступних трьох ділянках

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Під час засідання безпекової підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі українська сторона надала пропозиції щодо розведення сил та засобів на наступних додаткових трьох ділянках, визначених Генеральним Штабом Збройних Сил України. Про це повідомила у Facebook прессекретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.

Україна в ТКГ надала пропозиції щодо розведення на наступних трьох ділянках

“На продовження реалізації домовленостей лідерів країн Нормандської четвірки, в безпековий підгрупі українська сторона надала свої пропозиції щодо розведення сил та засобів на наступних додаткових трьох ділянках, які було визначено Генеральним Штабом Збройних Сил України”, — написала Оліфер.

З її слів, під час засідання безпекової підгрупи українська сторона поінформувала щодо плану заходів з гуманітарного розмінування на Донбасі.

У гуманітарній підгрупі підвели підсумки взаємного звільнення утримуваних осіб, яке відбулося 29 грудня 2019 року, робота задля подальшого звільнення людей продовжується.

Як повідомляв УНН, 16 січня в Мінську — перша зустріч тристоронньої контактної групи в 2020 році. У цьому засіданні, зокрема, вперше візьме участь новий спецпредставник голови ОБСЄ Хайді Грау, яка змінила на цій посаді Мартіна Сайдіка. 

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