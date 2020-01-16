Украина в ТКГ предоставила предложения по разведению на следующих трех участках

"В продолжение реализации договоренностей лидеров стран Нормандской четверки, в подгруппе по безопасности украинская сторона предоставила свои предложения по разведению сил и средств на следующих дополнительных трех участках, которые были определены Генеральным Штабом Вооруженных Сил Украины", - написала Олифер.

По ее словам, во время заседания подгруппы по безопасности украинская сторона проинформировала о плане мероприятий по гуманитарному разминированию на Донбассе.

В гуманитарной подгруппе подвели итоги взаимного освобождения удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря 2019 года, работа для дальнейшего освобождения людей продолжается.

Как сообщал УНН, 16 января в Минске - первая встреча трехсторонней контактной группы в 2020 году. В этом заседании, в частности, впервые примет участие новый спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Грау, которая сменила на этом посту Мартина Сайдика.