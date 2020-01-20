В МИД рассказали о предлагаемых в Минске новых участках разведения

КИЕВ. 20 января. УНН. На сегодня на минских переговорах было предложено девять участков разведения сил и средств на Донбассе - их нужно свести к трем. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, премьер-министром и министром европейских и иностранных дел Республики Албания Эди Рамой, передает корреспондент УНН.