В МИД рассказали о предлагаемых в Минске новых участках разведения

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 14708 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

06:12 • 24691 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 41947 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 80911 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 143061 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 146885 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 206406 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 199390 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 421370 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 231372 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3м/с
72%
Популярные новости

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 31489 просмотра

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 24204 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 29129 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 26004 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 18272 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 174979 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 161839 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 248766 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 421370 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 525867 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 80911 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 53850 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 52032 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 58568 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 88920 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В МИД рассказали о предлагаемых в Минске новых участках разведения

Киев • УНН

 • 11438 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. На сегодня на минских переговорах было предложено девять участков разведения сил и средств на Донбассе - их нужно свести к трем. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, премьер-министром и министром европейских и иностранных дел Республики Албания Эди Рамой, передает корреспондент УНН.

В МИД рассказали о предлагаемых в Минске новых участках разведения

"Мы действительно передали эти участки (новые участки для разведения - ред.) в Минске, они были предоставлены нашим Генеральным штабом гораздо раньше. Дело в том, что эти участки должны иметь непосредственно прямое гуманитарное направление", - сказал Пристайко.

Он заявил, что пока не хотел бы обнародовать названия участков.

"Только потому, что к нашим трем предложениям появилось по три предложения с каждой стороны - Луганска и Донецка. То есть сейчас на столе в Минске фактически есть девять участков, и работа переговорных групп - свести их к трем", - пояснил министр.

Напомним, Украина в ТКГ предоставила предложения по разведению на трех участках.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,029.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,794.46