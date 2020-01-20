В МИД рассказали о предлагаемых в Минске новых участках разведения
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. На сегодня на минских переговорах было предложено девять участков разведения сил и средств на Донбассе - их нужно свести к трем. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, премьер-министром и министром европейских и иностранных дел Республики Албания Эди Рамой, передает корреспондент УНН.
"Мы действительно передали эти участки (новые участки для разведения - ред.) в Минске, они были предоставлены нашим Генеральным штабом гораздо раньше. Дело в том, что эти участки должны иметь непосредственно прямое гуманитарное направление", - сказал Пристайко.
Он заявил, что пока не хотел бы обнародовать названия участков.
"Только потому, что к нашим трем предложениям появилось по три предложения с каждой стороны - Луганска и Донецка. То есть сейчас на столе в Минске фактически есть девять участков, и работа переговорных групп - свести их к трем", - пояснил министр.
Напомним, Украина в ТКГ предоставила предложения по разведению на трех участках.