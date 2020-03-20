У МЗС розповіли, кому відкрито виїзд до Євросоюзу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Виїзд на територію Європейського Союзу відкрито українцям, які є членами сімей громадян ЄС, або мають дійсні постійні/тимчасові дозволи на проживання в будь-якій державі ЄС. Про це повідомляє Микола Точицький, Представник України при Європейському Союзі, передає УНН з посиланням на Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України.
"Європейський Союз ухвалив рішення допустити до виїзду на територію держав-членів Євросоюзу через державний кордон України тих українських громадян, які є членами сімей громадян ЄС, або мають дійсні постійні/тимчасові дозволи на проживання в будь-якій державі ЄС",- йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що таке рішення ухвалене у світлі запроваджених Україною обмежень на перетин кордону з метою стримування COVID-19.
Нагадаємо, в‘їзд до Королівства Таїланд шляхом авіасполучення з 22 березня відбувається за новими правилами.