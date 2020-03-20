У МЗС розповіли, кому відкрито виїзд до Євросоюзу

КИЇВ. 20 березня. УНН. Виїзд на територію Європейського Союзу відкрито українцям, які є членами сімей громадян ЄС, або мають дійсні постійні/тимчасові дозволи на проживання в будь-якій державі ЄС. Про це повідомляє Микола Точицький, Представник України при Європейському Союзі, передає УНН з посиланням на Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України.