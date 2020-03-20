В МИД рассказали, кому открыт выезд в Евросоюз
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Выезд на территорию Европейского Союза открыт украинцам, которые являются членами семей граждан ЕС, или имеющие действительные постоянные/временные разрешения на проживание в любом государстве ЕС. Об этом сообщает Николай Точицкий, Представитель Украины при Европейском Союзе, передает УНН со ссылкой на Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины.
"Европейский Союз принял решение допустить к выезду на территорию государств-членов Евросоюза через государственную границу Украины тех украинских граждан, которые являются членами семей граждан ЕС, или имеющие действительные постоянные/временные разрешения на проживание в любом государстве ЕС", - говорится в сообщении.
Сообщается, что такое решение принято в свете введенных Украиной ограничений на пересечение границы с целью сдерживания COVID-19.
Напомним, въезд в Королевство Таиланд путем авиасообщения с 22 марта проходит по новым правилам.