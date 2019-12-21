У МЗС РФ відреагували на санкції проти "Північного потоку-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Росія продовжить реалізовувати свої економічні проекти, незважаючи на санкції. Про це йдеться в поширеному в суботу коментарі МЗС РФ у зв’язку з санкціями США щодо газопроводів “Північний потік-2” і “Турецький потік”, пише УНН.
“Буде, однак, цікаво подивитися, наскільки реально суверенні європейські країни, від яких, як, наприклад, від Німеччини, сьогодні командним голосом з Вашингтона вимагають покірно фінансувати енергетичну галузь США, забувши про власні економічні інтереси”, — вказали в дипвідомстві.
У міністерстві підкреслили, що США прагнуть позбавити своїх європейських союзників “гарантованих джерел постачання” енергоносіями з РФ. Як вважають у відомстві, крім бажання нашкодити російському експорту, простежується прагнення нав’язати американський скраплений газ Європі. Цей газ, як зазначає російський МЗС, обходиться набагато дорожче трубопровідних поставок з РФ. Таким чином, дії Вашингтона спрямовані на те, щоб уповільнити розвиток європейської економіки і підірвати її здатність конкурувати на світових ринках з США. “У підсумку європейці залишаються в програші за всіма статтями”, — додали у відомстві.
На думку МЗС, санкціям будуть піддані не російські, а європейські компанії, які беруть участь у прокладанні трубопроводів “Турецький потік” і “Північний потік-2”. Як відзначили в міністерстві, в Вашингтоні вирішили, що можна не шкодувати “навіть найближчих партнерів по НАТО” заради комерційної вигоди і геополітичних амбіцій.
Сенат Конгресу США схвалив раніше законопроект про оборонний бюджет на 2020 фінансовий рік, який зобов’язує адміністрацію ввести санкції щодо російських газопроводів “Північний потік-2” і “Турецький потік”. 11 грудня за документ проголосувала Палата представників. У п’ятницю його підписав президент країни Дональд Трамп, і він вступив в силу.