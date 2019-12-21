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В МИД РФ отреагировали на санкции против "Северного потока-2"

Киев  •  УНН

 • 19721 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Россия продолжит реализовывать свои экономические проекты, несмотря на санкции. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии МИД РФ в связи с санкциями США в отношении газопроводов “Северный поток-2” и “Турецкий поток”, пишет УНН.

“Будет, однако, любопытно посмотреть, насколько реально суверенны европейские страны, от которых, как, например, от Германии, сегодня командным голосом из Вашингтона требуют безропотно финансировать энергетическую отрасль США, забыв про собственные экономические интересы”, — указали в дипведомстве.

В министерстве подчеркнули, что США стремятся лишить своих европейских союзников “гарантированных источников снабжения” энергоносителями из РФ. Как считают в ведомстве, помимо желания навредить российскому экспорту, прослеживается стремление навязать американский сжиженный газ Европе. Этот газ, как отмечает российский МИД, обходится гораздо дороже трубопроводных поставок из РФ. Таким образом, действия Вашингтона направлены на то, чтобы замедлить развитие европейской экономики и подорвать ее способность конкурировать на мировых рынках с США. “В итоге европейцы остаются в проигрыше по всем статьям”, — заключили в ведомстве.

По мнению МИД, санкциям будут подвергнуты не российские, а европейские компании, которые участвуют в прокладке трубопроводов “Турецкий поток” и “Северный поток-2”. Как отметили в министерстве, в Вашингтоне решили, что можно не жалеть “даже ближайших партнеров по НАТО” ради коммерческой выгоды и геополитических амбиций.

Сенат Конгресса США одобрил ранее законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов “Северный поток-2” и “Турецкий поток”. 11 декабря за документ проголосовала Палата представителей. В пятницу его подписал президент страны Дональд Трамп, и он вступил в силу.

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