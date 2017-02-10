У МЗС РФ спростували інформацію про атаку російських хакерів на МЗС Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова спростувала інформацію ЗМІ про те, що російські хакери протягом чотирьох місяців здійснювали кібератаки на італійський МЗС. Про це вона сказала агентству Ansa, передає УНН.
“Немає фактів, що підтверджують ці заяви”, — сказала М.Захарова.
Раніше британська газета The Guardian з посиланням на джерела повідомляла, що протягом чотирьох місяців хакери атакували МЗС Італії. При цьому неназвані джерела нібито підтвердили, що за атаками стоїть Москва.
Раніше Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю Reuters заявив, що кібератаки Російської Федерації є частиною її глобальної гібридної війни.