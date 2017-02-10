В МИД РФ опровергли информацию об атаке российских хакеров на МИД Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию СМИ о том, что российские хакеры в течение четырех месяцев осуществляли кибератаки на итальянский МИД. Об этом она сказала агентству Ansa, передает УНН.
"Нет фактов, подтверждающих эти заявления", - сказала М.Захарова.
Ранее британская газета The Guardian со ссылкой на источники сообщала, что в течение четырех месяцев хакеры атаковали МИД Италии . При этом неназванные источники якобы подтвердили, что за атаками стоит Москва.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко в интервью Reuters заявил, что кибератаки Российской Федерации является частью ее глобальной гибридной войны .