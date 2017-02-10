В МИД РФ опровергли информацию об атаке российских хакеров на МИД Италии

"Нет фактов, подтверждающих эти заявления", - сказала М.Захарова.

Ранее британская газета The Guardian со ссылкой на источники сообщала, что в течение четырех месяцев хакеры атаковали МИД Италии . При этом неназванные источники якобы подтвердили, что за атаками стоит Москва.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко в интервью Reuters заявил, что кибератаки Российской Федерации является частью ее глобальной гибридной войны .