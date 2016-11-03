У МЗС РФ прокоментували можливість введення візового режиму з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. РФ не прагне відгороджуватися від України, але відреагує відповідним чином в разі введення Києвом віз. Про це заявив в РІА "Новости" статс-секретар, заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін, передає УНН.
"Що стосується можливого візового режиму з Україною. Навіть коли в на початку 2015 року Київ призупинив дію низки положень двосторонніх міжурядових угод, що регулюють питання перетину громадянами двох країн російсько-українського держкордону (з переліку документів для в'їзду/виїзду в Україну було вилучено внутрішній паспорт, закриті місця перетину кордону), ми не пішли на відповідні "дзеркальні" заходи", - нагадав дипломат.
"Зрозуміло, ми уважно стежимо за ситуацією і в разі необхідності будемо відповідним чином реагувати. В будь-якому разі ми не прагнемо відгороджуватися від близького нам за духом, вірою і світогляду українського народу", - наголосив Г.Карасін.
Нагадаємо, голова Верховної Ради України Андрій Парубій запропонував народним депутатам підняти питання введення візового режиму з Російською Федерацією (РФ) і розширення санкцій відносно держави-агресора.