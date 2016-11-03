В МИД РФ прокомментировали возможность введения визового режима с Украиной

"Что касается возможного визового режима с Украиной. Даже когда в начале 2015 года Киев приостановил действие ряда положений двусторонних межправительственных соглашений, регулирующих вопросы пересечения гражданами двух стран российско-украинской госграницы (по перечню документов для въезда/выезда в Украину был изъято внутренний паспорт, закрытые места пересечения границы), мы не пошли на соответствующие "зеркальные" меры", - напомнил дипломат.

"Разумеется, мы внимательно следим за ситуацией и в случае необходимости будем соответствующим образом реагировать. В любом случае мы не стремимся отгораживаться от близкого нам по духу, вере и мировоззрению украинского народа", - подчеркнул Г.Карасин.

Напомним, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложил народным депутатам поднять вопрос введения визового режима с Российской Федерацией (РФ) и расширение санкций в отношении государства-агрессора.