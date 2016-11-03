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15 марта, 19:03 • 115203 просмотра

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В МИД РФ прокомментировали возможность введения визового режима с Украиной

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. РФ не хочет отгораживаться от Украины, но отреагирует соответствующим образом в случае введения Киевом виз. Об этом заявил в РИА "Новости" статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, передает УНН.

"Что касается возможного визового режима с Украиной. Даже когда в начале 2015 года Киев приостановил действие ряда положений двусторонних межправительственных соглашений, регулирующих вопросы пересечения гражданами двух стран российско-украинской госграницы (по перечню документов для въезда/выезда в Украину был изъято внутренний паспорт, закрытые места пересечения границы), мы не пошли на соответствующие "зеркальные" меры", - напомнил дипломат.

"Разумеется, мы внимательно следим за ситуацией и в случае необходимости будем соответствующим образом реагировать. В любом случае мы не стремимся отгораживаться от близкого нам по духу, вере и мировоззрению украинского народа", - подчеркнул Г.Карасин.

Напомним, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложил народным депутатам поднять вопрос введения визового режима с Российской Федерацией (РФ) и расширение санкций в отношении государства-агрессора.

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