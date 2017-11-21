У МЗС Білорусі прокоментували рішення України про висилку білоруського дипломата - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ Білорусі розцінює рішення української сторони щодо висилки білоруського дипломата як абсолютно безпідставне. Таку точку зору висловив заступник начальника управління інформації МЗС Білорусі Андрій Шупляк, передає УНН з посиланням на “Белта”.
“Розцінюємо рішення української сторони щодо висилки дипломата посольства Білорусі в Україні як абсолютно безпідставне. Висловлюємо співчуття у зв’язку з цим недружнім кроком Києва”, — зазначив представник міністерства.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Затримання українців у Білорусі: подробиці
Нагадаємо, 21 листопада Міністерство закордонних справ України, зважаючи на ситуацію, яка склалася навколо українського журналіста Павла Шаройка, а також видворення з Білорусі українського дипломата, ухвалило рішення про оголошення персоною нон грата та висилку першого секретаря посольства Білорусі в Україні.