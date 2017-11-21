У МЗС Білорусі прокоментували рішення України про висилку білоруського дипломата - ЗМІ

“Розцінюємо рішення української сторони щодо висилки дипломата посольства Білорусі в Україні як абсолютно безпідставне. Висловлюємо співчуття у зв’язку з цим недружнім кроком Києва”, — зазначив представник міністерства.

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Нагадаємо, 21 листопада Міністерство закордонних справ України, зважаючи на ситуацію, яка склалася навколо українського журналіста Павла Шаройка, а також видворення з Білорусі українського дипломата, ухвалило рішення про оголошення персоною нон грата та висилку першого секретаря посольства Білорусі в Україні.