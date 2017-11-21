В МИД Беларуси прокомментировали решение Украины о высылке белорусского дипломата - СМИ

"Расцениваем решение украинской стороны относительно высылки дипломата посольства Беларуси в Украине как совершенно безосновательное. Выражаем соболезнования в связи недружественным шагом Киева", - отметил представитель министерства.

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Напомним, 21 ноября Министерство иностранных дел Украины, учитывая ситуацию, которая сложилась вокруг украинского журналиста Павла Шаройко, а также выдворение из Беларуси украинского дипломата, приняло решение об объявлении персоной нон грата и высылку первого секретаря посольства Беларуси в Украине.