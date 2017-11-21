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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 17164 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 48874 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 68676 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 75723 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 76770 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 62297 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 99653 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100724 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В МИД Беларуси прокомментировали решение Украины о высылке белорусского дипломата - СМИ

В МИД Беларуси прокомментировали решение Украины о высылке белорусского дипломата - СМИ

Киев  •  УНН

 • 13317 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Беларуси расценивает решение украинской стороны относительно высылки белорусского дипломата как совершенно безосновательное. Такую точку зрения высказал заместитель начальника управления информации МИД Беларуси Андрей Шупляк, передает УНН со ссылкой на "Белта".

"Расцениваем решение украинской стороны относительно высылки дипломата посольства Беларуси в Украине как совершенно безосновательное. Выражаем соболезнования в связи недружественным шагом Киева", - отметил представитель министерства.

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Напомним, 21 ноября Министерство иностранных дел Украины, учитывая ситуацию, которая сложилась вокруг украинского журналиста Павла Шаройко, а также выдворение из Беларуси украинского дипломата, приняло решение об объявлении персоной нон грата и высылку первого секретаря посольства Беларуси в Украине.

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