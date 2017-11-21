В МИД Беларуси прокомментировали решение Украины о высылке белорусского дипломата - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Беларуси расценивает решение украинской стороны относительно высылки белорусского дипломата как совершенно безосновательное. Такую точку зрения высказал заместитель начальника управления информации МИД Беларуси Андрей Шупляк, передает УНН со ссылкой на "Белта".
"Расцениваем решение украинской стороны относительно высылки дипломата посольства Беларуси в Украине как совершенно безосновательное. Выражаем соболезнования в связи недружественным шагом Киева", - отметил представитель министерства.
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Напомним, 21 ноября Министерство иностранных дел Украины, учитывая ситуацию, которая сложилась вокруг украинского журналиста Павла Шаройко, а также выдворение из Беларуси украинского дипломата, приняло решение об объявлении персоной нон грата и высылку первого секретаря посольства Беларуси в Украине.