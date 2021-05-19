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У М'янмі обстріляли бензовози з паливом для військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Армія незалежності Качина піддала артобстрілу сім вантажівок в штаті Шан в М’янмі, запідозривши, що ті перевозять авіаційне паливо для військових, які перебувають при владі. Про це повідомило у вівторок видання Irrawaddy, передає УНН.

У М'янмі обстріляли бензовози з паливом для військових

Цитата

Офіцер Армії незалежності полковник Нау Бу заявив, що озброєна група атакувала п’ять автоцистерн на шосе Юніон, і ще дві — окремо в понеділок і вівторок. “Люди сказали нам, що паливо призначене не для громадського використання, а для військових, тому ми відкрили вогонь”, — сказав він. В даний час зіткнень з військовими в штаті Шан немає, підкреслив полковник.

Військові М’янми використовують реактивні винищувачі для відновлення контролю над стратегічною базою на кордоні з Китаєм в районі Момаук штату Качин, захопленої етнічної озброєним угрупуванням в кінці березня.

Качини є однією з більш ніж 135 народностей, які проживають в М’янмі, і продовжують домагатися більшої автономії шляхом збройного опору. Найбільше формування качинов — Качинська армія незалежності.

Контекст

1 лютого мьянманскі військові оголосили про введення надзвичайного стану строком на рік і зміщення керівництва країни, пояснивши це масштабними фальсифікаціями на минулих в листопаді 2020 року виборах. Були затримані високопоставлені чиновники, включаючи президента Він М'їна і державного радника, главу МЗС і лауреата Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі, партія якої перемогла на виборах і мала розпочати формування уряду. Військові представили оновлений список членів кабінету, вони вже зайняли міністерські пости.

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