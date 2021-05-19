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В Мьянме обстреляли бензовозы с топливом для военных

Киев • УНН

 • 14925 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Армия независимости Качина подвергла артобстрелу семь грузовиков в штате Шан в Мьянме, заподозрив, что те перевозят авиационное топливо для военных, находящихся у власти. Об этом сообщил во вторник издание Irrawaddy, передает УНН.

В Мьянме обстреляли бензовозы с топливом для военных

Цитата

Офицер Армии независимости полковник Нау Бу заявил, что вооруженная группа атаковала пять автоцистерн на шоссе Юнион, и еще две — отдельно в понедельник и вторник. “Люди сказали нам, что топливо предназначено не для общественного использования, а для военных, поэтому мы открыли огонь”, — сказал он. В настоящее время столкновений с военными в штате Шан нет, подчеркнул полковник.

Военные Мьянмы используют реактивные истребители для восстановления контроля над стратегической базой на границе с Китаем в районе Момаук штата Качин, захваченной этнической вооруженной группировкой в конце марта.

Качины являются одной из более чем 135 народностей, проживающих в Мьянме, и продолжают добиваться большей автономии путем вооруженного сопротивления. Самое большое формирования качинов — Качинская армия независимости.

Контекст

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещение руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 выборах. Были задержаны высокопоставленные чиновники, включая президента Он Мьин и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. Военные представили обновленный список членов кабинета, они уже заняли министерские посты.

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