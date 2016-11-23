У МВС запевнили, що міжнародні партнери продовжать фінансувати відновлення Донеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Заступник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Анастасія Дєєва повідомила, що міжнародні партнери будуть продовжувати фінансування розбудови Донецького регіону. Про це вона заявила під час підходу до преси після відкриття Центру безпеки громадян на Донеччині, передає УНН.
“Наші донори підтвердили подальше фінансування розбудови даного регіону. Для нас це дуже важливо. Такі міжнародні організації як USAID надають нам повну підтримку і довіру, адже розуміють, що безпека громадян понад усе”, — додала А.Дєєва.
Як повідомив УНН, на Донеччині сьогодні відкрили перший в Україні Центр безпеки громадян.