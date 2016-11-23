У МВС запевнили, що міжнародні партнери продовжать фінансувати відновлення Донеччини

“Наші донори підтвердили подальше фінансування розбудови даного регіону. Для нас це дуже важливо. Такі міжнародні організації як USAID надають нам повну підтримку і довіру, адже розуміють, що безпека громадян понад усе”, — додала А.Дєєва.

Як повідомив УНН, на Донеччині сьогодні відкрили перший в Україні Центр безпеки громадян.