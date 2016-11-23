В МВД заверили, что международные партнеры продолжат финансировать восстановление Донбасса

"Наши доноры подтвердили дальнейшее финансирование развития данного региона. Для нас это очень важно. Такие международные организации как USAID предоставляют нам полную поддержку и доверие, ведь понимают, что безопасность граждан превыше всего", - добавила А.Деева.

Как сообщил УНН, в Донецкой области сегодня открыли первый в Украине Центр безопасности граждан.