У МВС упевнені, що “полтавського терориста” затримають протягом декількох днів

“Вся інформація про цю людину є, всі родичі знайдені, правоохоронні органи оточили там все, все контролюється тепловізорами, нікуди він не дінеться. Кожна область розділена на квадрати, й кожен підрозділ має свій квадрат. Але наразі літо, зелень навколо, в лісах — не так очищають ті ліси, як раніше. Сховатися в лісі в принципі просто, але питання часу. Ну скільки там — ще день, ще два”, — розповів Апостол.

За його словами, Скрипник вийде сам, або накладе на себе руки.

“Він вийде сам, він переосмислить, що нікуди не дінеться. Він буде, як загнаний вовк там бігати, ну скільки він буде бігати, або покінчить з життям...”, — сказав Апостол.

Також на його думку, у “полтавського терориста” не все добре з психікою.

“Я думаю, якщо у нього з психікою, знаєте, сьогодні ми з весни раптово перейшли на літо — ускладнення у таких людей. В принципі може й покінчити життя самогубством”, — розповів Апостол.

Нагадаємо, проти чоловіка, який погрожував гранатою у Полтаві й захопив у заручники начальника місцевого карного розшуку, відкрито кримінальне провадження за трьома статтями.

Як повідомлялося, правоохоронці встановили особу чоловіка, який погрожував гранатою у Полтаві й захопив у заручники начальника місцевого карного розшуку.

Нагадаємо, зранку 23 липня чоловік у Полтаві захопив співробітника карного розшуку, а потім обміняв його на начальника УКР ГУНП в Полтавській області, полковника Віталія Шияна. З ним він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі, у напрямку виїзду з міста.

Зловмисник з заручником автомобілем рухався в бік Києва, а згодом відпустив заручника, а сам зник в лісі.