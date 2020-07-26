В МВД уверены, что "полтавского террориста" задержат в течение нескольких дней

"Вся информация об этом человеке есть, все родственники найдены, правоохранительные органы окружили там все, все контролируется тепловизорами, никуда он не денется. Каждая область разделена на квадраты, и каждое подразделение имеет свой квадрат. Но пока лето, зелень вокруг, в лесах - не так очищают те леса, как раньше. Скрыться в лесу в принципе просто, но то вопрос времени. Ну сколько там - еще день, еще два", - рассказал Апостол.

По его словам, Скрипник выйдет сам, или покончит с собой.

"Он выйдет сам, он переосмыслит, что никуда не денется. Он будет, как загнанный волк там бегать, ну сколько он будет бегать, или покончит с жизнью...", - сказал Апостол.

Также по его мнению, у "полтавского террориста" не все хорошо с психикой.

"Я думаю, если у него с психикой, знаете, сегодня мы с весны внезапно перешли на лето - осложнения у таких людей. В принципе может и покончить жизнь самоубийством", - рассказал Апостол.

Напомним, против человека, который угрожал гранатой в Полтаве и захватил в заложники начальника местного уголовного розыска, открыто уголовное производство по трем статьям.

Как сообщалось, правоохранители установили личность мужчины, который угрожал гранатой в Полтаве и захватил в заложники начальника местного уголовного розыска.

Напомним, утром 23 июля мужчина в Полтаве захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УКР ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле, в направлении выезда из города.

Злоумышленник с заложником автомобилем двигался в сторону Киева, а затем отпустил заложника, а сам исчез в лесу.