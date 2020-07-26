В МВД уверены, что "полтавского террориста" задержат в течение нескольких дней
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В Министерстве внутренних дел уверены, что полтавского преступника Романа Скрыпника задержат в течение нескольких дней. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.
"Вся информация об этом человеке есть, все родственники найдены, правоохранительные органы окружили там все, все контролируется тепловизорами, никуда он не денется. Каждая область разделена на квадраты, и каждое подразделение имеет свой квадрат. Но пока лето, зелень вокруг, в лесах - не так очищают те леса, как раньше. Скрыться в лесу в принципе просто, но то вопрос времени. Ну сколько там - еще день, еще два", - рассказал Апостол.
По его словам, Скрипник выйдет сам, или покончит с собой.
"Он выйдет сам, он переосмыслит, что никуда не денется. Он будет, как загнанный волк там бегать, ну сколько он будет бегать, или покончит с жизнью...", - сказал Апостол.
Также по его мнению, у "полтавского террориста" не все хорошо с психикой.
"Я думаю, если у него с психикой, знаете, сегодня мы с весны внезапно перешли на лето - осложнения у таких людей. В принципе может и покончить жизнь самоубийством", - рассказал Апостол.
Напомним, против человека, который угрожал гранатой в Полтаве и захватил в заложники начальника местного уголовного розыска, открыто уголовное производство по трем статьям.
Как сообщалось, правоохранители установили личность мужчины, который угрожал гранатой в Полтаве и захватил в заложники начальника местного уголовного розыска.
Напомним, утром 23 июля мужчина в Полтаве захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УКР ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле, в направлении выезда из города.
Злоумышленник с заложником автомобилем двигался в сторону Киева, а затем отпустил заложника, а сам исчез в лесу.