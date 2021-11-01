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У МВС спростували заяви Скороход, що Поляков помер у таксі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін спростував заяви нардепа Анни Скороход, що нардеп Антон Поляков помер, перебуваючи в автомобілі таксі. Про це він сказав в ефірі ток-шоу Володимира Полуєва та Анни Степанець "Чергові по країні", передає УНН.

У МВС спростували заяви Скороход, що Поляков помер у таксі

Цитата

“У нас є безперервне відео останніх хвилин життя пана Полякова — від моменту порушення автомобілем таксі правил дорожнього руху і в подальшому проведення відповідних реанімаційних заходів. Ми всі бачили, що пан Поляков у безпорадному стані, але він однозначно був живим”, — заявив Єнін.

Що було раніше

Народний депутат Антон Поляков помер у ніч на 8 жовтня, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою “природна смерть”. За повідомленнями колег-нардепів, смерть депутата Антона Полякова констатували о 2:45.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі “швидкої”, але констатували смерть. За словами водія таксі, пасажир сів в його машину біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі Києва, після чого останньому стало зле та в нього почалася нудота.
При потерпілому, за даними прокуратури, виявлено та вилучено цінні речі, документи, мобільний телефон та грошові кошти. Автомобіль оглянуто та вилучено, водія допитували слідчі.

За результатами розтину, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

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