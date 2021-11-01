В МВД опровергли заявления Скороход, что Поляков умер в такси

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“У нас есть непрерывное видео последних минут жизни господина Полякова — от момента нарушения автомобилем такси правил дорожного движения и в дальнейшем проведения соответствующих реанимационных мероприятий. Мы все видели, что господин Поляков в беспомощном состоянии, но он однозначно был жив”, — заявил Енин.

Что было раньше

Народный депутат Антон Поляков скончался в ночь на 8 октября, открыто производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой “естественная смерть”. По сообщениям коллег-нардепов, смерть депутата Антона Полякова констатировали в 2:45.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи “скорой”, но констатировали смерть. По словам водителя такси, пассажир сел в его машину возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после чего последнему стало плохо и у него началась тошнота.

При потерпевшем, по данным прокуратуры, обнаружены и изъяты ценные вещи, документы, мобильный телефон и денежные средства. Автомобиль осмотрен и изъят, водителя допрашивали следователи.

По результатам вскрытия, смерть Полякова наступила вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.