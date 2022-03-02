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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У МВС попередили про можливу атаку на Южно-Українську АЕС

У МВС попередили про можливу атаку на Южно-Українську АЕС

Київ • УНН

 • 161784 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Національна гвардія України має інформацію про те, що з Миколаївської області у бік Вознесенська, де розташована Южно-Українська АЕС, вилетіла група з більше ніж 20 російських гелікоптерів. Про це у своєму Telegram-каналі написав радник голови МВС України Антон Геращенко, пише УНН.

Цитата

"Щойно надійшла інформація з НГУ, що з Миколаївської області у бік Вознесенська, де розташована Южно-Українська АЕС, вилетіла група з більше ніж 20 гелікоптерів окупантів з десантниками. Можливо, буде атака на АЕС. Національна гвардія готова прийняти бій! Смерть окупантам", – пише радник міністра.

Додамо

За даними Одеської ОДА, сьогодні в районі Миколаєва було висадження російського десанту. Окрім того, з боку Севастополя в окупованому Криму наближаються літаки окупантів.

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