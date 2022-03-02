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В районе Николаева высадка российского десанта, со стороны Севастополя летят самолеты - глава ОГА

Киев • УНН

 • 623408 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. В районе Николаева была высадка российского десанта. Кроме того, со стороны Севастополя в оккупированном Крыму приближаются самолеты оккупантов. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, пишет УНН.

Цитата

“Николаев. Высадка десанта в районе Баловного. 4 вертолёта высаживаются! Объявляю комендантское время! До следующих указаний. Все уходим с улиц!" - сообщил Ким.

Детали

Также, по его словам, идут бои возле Калиновки. Российские войска разбили там. Часть назад пошла в сторону Баштанки.

“В Николаеве врага нет!" - заверил председатель ОГА.

Позже он сообщил о приближении самолетов.

“Воздушная тревога — со стороны Севастополя. Летят самолеты. Сидим в укрытиях!" - написал Ким.

Дополнение

По данным главы ОГА, сегодня, 2 марта, ночью в Николаеве была проведена первая наступательная операция, которая прошла успешно. Кроме того, украинские военные сожгли много вражеской техники.

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