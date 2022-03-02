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У Миколаєві провели першу наступальну операцію, яка пройшла успішно - голова ОДА

У Миколаєві провели першу наступальну операцію, яка пройшла успішно - голова ОДА

Київ • УНН

 • 606548 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Сьогодні вночі у Миколаєві було проведено першу наступальну операцію, яка пройшла успішно. Окрім того, українські військові спалили багато ворожої техніки. Про це повідомив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім у відеозверненні, пише УНН.

Цитата

“Уночі орки спати не дали. Провели операцію "Циган“. Багато ворожої техніки спалили, дещо забрали собі. Дуже серйозно дали по Чорнобаївці, дуже серйозно відпрацювали Іванівський напрямок”, — розповів Кім.

Деталі

За його словами, окупанти на них "образилися дуже".

“Тягнуть десант, пішла їхня колона зі Снігурівки. Намагаються щось відбивати. Намагаються евакуювати медиками, медиків ми відпустимо. Сьогодні вночі ми мали першу наступальну операцію. Успішна. Ми й надалі це практикуватимемо”, — сказав Кім.

Доповнення

У Миколаївській області станом на 15:35 1 березня бої точилися у Баштанці, Снігурівці та селах, де цивільні навіть брали у полон загарбників.

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