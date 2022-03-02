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В Николаеве провели первую наступательную операцию, которая прошла успешно - глава ОГА

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КИЕВ. 2 марта. УНН. Сегодня ночью в Николаеве была проведена первая наступательная операция, которая прошла успешно. Кроме того, украинские военные сожгли много вражеской техники. Об этом сообщил председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким в видеообращении, пишет УНН.

Цитата

“Ночью орки спать не дали. Провели операцию "Цыган“. Много вражеской техники сожгли, кое-что забрали себе. Очень серьезно дали по Чернобаевке, очень серьезно отработали Ивановское направление”, — рассказал Ким.

Детали

По его словам, оккупанты на них "очень обиделись".

“Тянут десант, пошла их колонна из Снигиревки. Пытаются что-то отбивать. Пытаются эвакуировать медиками, медиков мы отпустим. Сегодня ночью у нас была первая наступательная операция. Успешная. Мы и дальше будем это практиковать", - сказал Ким.

Дополнение

В Николаевской области по состоянию на 15:35 1 марта бои велись в Баштанке, Снигиревке и селах, где гражданские даже брали в плен захватчиков.

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