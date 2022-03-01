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Ситуация в Николаевской области: бои идут в Баштанке, Снигиревке, гражданские берут в плен захватчиков

Киев • УНН

 • 475507 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. В Николаевской области по состоянию на 15:35 1 марта бои шли в Баштанке, Снигиревке и селах, где гражданские даже берут в плен захватчиков. Враг сейчас далеко от Николаева, заявил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, пишет УНН.

Цитата

"Что происходило предыдущих три дня - они просто подходят и уходят. Выманивают нас. На данный момент они уехали в сторону Снигеревки. Могут пойти на Южноукраинск, Вознесенск теоретически. Или на Кировоград (Кропивницкий - ред.), Кривой Рог. Чтобы замкнуть кольцо ближе к Днепру. Ближе к стратегическим предприятиям. То есть сейчас они далеко от Николаева. Горожане в безопасности", - говорится в сообщении Кима в Telegram.

"Бои идут в Баштанке, Снигеревки. Бои идут в сёлах", - добавил он.

Детали

По словам Кима, люди в селах просто останавливают технику. "Гражданские берут в плен военных. Я восхищаюсь нашими земляками - жгут технику, гонят их", - отметил председатель ОГА.

"Но мы не должны расслабляться! Мы должны быть сплоченными. Я думаю, что Николаев сейчас самый безопасный город. Мы продолжаем готовиться! Мы им дадим!" - подчеркнул Ким.

При этом он отметил, что "сейчас нам действительно нужны фото/видео, где горит техника, как мы их подвели". "Этого сейчас очень много. Помогите нам. Жду ваших репортажей!" - призвал председатель ОГА.

Ранее

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким 28 февраля отмечал, что на Николаев едет большая колонна российской техники.

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