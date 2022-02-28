На Миколаїв їде велика колона техніки - голова ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. На Миколаїв їде велика колона російської техніки. Про це написав голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, пише УНН.
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“Миколаїв. Інформація на 19.05, 28 лютого. Добрий вечір - це Україна! Їде велика колона техніки. Орки вже на підході! Чоловіки виходьте, жінки будьте дома. Вони трусливі. Коли бачать спротив одразу тікають. Зустрічаємо!”, - написав голова ОДА.
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Раніше радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомляв, що Росія хоче підвищити ставки після переговорів з делегацією України і планує взяти в кільце Київ і Маріуполь.
Як писав УНН, кілька хвилин тому на околиці Броварів у бік Києва був здійснений авіаналіт, є поранені.
Авіаудар також здійснили і по Києву.