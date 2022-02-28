На Николаев едет большая колонна техники - председатель ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. На Николаев едет большая колонна российской техники. Об этом написал председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, пишет УНН.
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“Николаев. Информация на 19.05, 28 февраля. Добрый вечер - это Украина! Едет большая колонна техники. Орки уже на подходе! Мужчины выходите, женщины будьте дома. Они трусливые. Когда видят сопротивление сразу убегают. Встречаем!",- написал председатель ОГА.
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Ранее советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщал, что Россия хочет повысить ставки после переговоров с делегацией Украины и планирует взять в кольцо Киев и Мариуполь.
Как писал УНН, несколько минут назад на окраине Броваров в сторону Киева был совершен авианалет, есть раненые.
Авиаудар также осуществили и по Киеву.