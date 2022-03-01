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Ситуація на Миколаївщині: бої йдуть у Баштанці, Снігурівці, цивільні беруть в полон загарбників

Ситуація на Миколаївщині: бої йдуть у Баштанці, Снігурівці, цивільні беруть в полон загарбників

Київ • УНН

 • 475509 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. На Миколаївщині станом на 15:35 1 березня бої йшли у Баштанці, Снігурівці та селах, де цивільні навіть беруть в полон загарбників. Ворог зараз далеко від Миколаєва, заявив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, пише УНН.

Цитата

"Що відбувалося попередні три дні - вони просто підходять і йдуть. Виманюють нас. На даний момент вони поїхали у бік Снігурівки. Можуть піти на Южноукраїнськ, Вознесенськ теоретично. Або на Кіровоград (Кропивницький - ред.), Кривий Ріг. Щоб замкнути кільце ближче до Дніпра. Ближче до стратегічних підприємств. Тобто зараз вони далеко від Миколаєва. Городяни у безпеці", - йдеться у повідомленні Кіма у Telegram.

"Бої йдуть у Баштанці, Снігурівці. Бої точаться у селах", - додав він.

Деталі

Зі слів Кіма, люди у селах просто зупиняють техніку. "Цивільні беруть у полон військових. Я захоплююся нашими земляками - палять техніку, женуть їх", - зазначив голова ОДА.

"Але ми не маємо розслаблятися! Ми маємо бути згуртованими. Я думаю, що Миколаїв зараз найбезпечніше місто. Ми продовжуємо готуватися! Ми їм дамо!" - наголосив Кім.

При цьому він зазначив, що "зараз нам дійсно потрібні фото/відео, де горить техніка, як ми їх підбили". "Цього зараз дуже багато. Допоможіть нам. Чекаю на ваші репортажі!" - закликав голова ОДА.

Раніше

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім 28 лютого зазначив, що на Миколаїв їде велика колона російської техніки.

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