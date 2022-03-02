В МВД предупредили о возможной атаке на Южно-Украинскую АЭС

Цитата

"Только что поступила информация из НГУ, что из Николаевской области в сторону Вознесенска, где расположена Южно-Украинская АЭС, вылетела группа из более чем 20 вертолетов оккупантов с десантниками. Возможно, будет атака на АЭС. Национальная гвардия готова принять бой! Смерть оккупантам", - пишет советник министра.

Добавим

По данным Одесской ОГА, сегодня в районе Николаева была высадка российского десанта. Кроме того, со стороны Севастополя в оккупированном Крыму приближаются самолеты оккупантов.