В МВД предупредили о возможной атаке на Южно-Украинскую АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. У Национальной гвардии Украины есть информация о том, что из Николаевской области в сторону Вознесенска, где расположена Южно-Украинская АЭС, вылетела группа из более чем 20 российских вертолетов. Об этом в своем Telegram-канале написал советник главы МВД Украины Антон Геращенко, пишет УНН.
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"Только что поступила информация из НГУ, что из Николаевской области в сторону Вознесенска, где расположена Южно-Украинская АЭС, вылетела группа из более чем 20 вертолетов оккупантов с десантниками. Возможно, будет атака на АЭС. Национальная гвардия готова принять бой! Смерть оккупантам", - пишет советник министра.
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По данным Одесской ОГА, сегодня в районе Николаева была высадка российского десанта. Кроме того, со стороны Севастополя в оккупированном Крыму приближаются самолеты оккупантов.