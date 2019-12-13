У Мурманській області у палатці виявили тіла трьох рибаків - СК РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Слідчими органами СК Росії по Мурманській області проводиться дослідча перевірка за фактом виявлення тіл трьох жителів Мурманської області в Калуському районі, пише УНН з посиланням на пресслужбу СК РФ у регіоні.
“Встановлено, що 7 грудня 2019 року троє жителів міста Гаджиєво, 1974, 1976 і 1988 років народження, попрямували на риболовлю до озера Вільес’яур, розташованому в районі 145 км траси „Кола — Лотта“. Після 9 грудня 2019 року чоловіки перестали виходити на зв’язок з родичами. 10 грудня 2019 року тіла рибалок виявлені місцевим жителем”, — вказано у повідомленні.
Слідчим СВ по Кольському району, а також криміналістами Слідчого управління проведений огляд місця події. Біля намету, в якому ночували чоловіки, виявлений газовий балон. Шланг балона протягнутий безпосередньо в намет до газової плитки, за допомогою якої здійснювалося опалення. У приміщенні намети зафіксований запах газу.
“В ході процесуальної перевірки призначена судова медична експертиза, згідно з результатами якої причиною смерті чоловіків стало отруєння окисом вуглецю. В даний час проводиться комплекс перевірочних заходів, спрямований на встановлення всіх обставин події. За результатами дослідчої перевірки буде прийнято процесуальне рішення”, — додали у СК.
Як писав УНН раніше, у серпні у Красноярському краї в наметі на річці знайшли тіла чотирьох туристів.