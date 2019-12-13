В Мурманской области в палатке обнаружили тела трех рыбаков - СК РФ

“Установлено, что 7 декабря 2019 года трое жителей города Гаджиево, 1974, 1976 и 1988 годов рождения, направились на рыбалку к озеру Вильесъяур, расположенному в районе 145 км трассы „Кола — Лотта“. После 9 декабря 2019 года мужчины перестали выходить на связь с родственниками. 10 декабря 2019 года тела рыбаков обнаружены местным жителем”, — указано в сообщении.

Следователем СО по Кольскому району, а также криминалистами Следственного управления произведен осмотр места происшествия. Возле палатки, в которой ночевали мужчины, обнаружен газовый баллон. Шланг баллона протянут непосредственно в палатку к газовой плитке, посредством которой осуществлялось отопление. В помещении палатки зафиксирован запах газа.

“В ходе процессуальной проверки назначена судебная медицинская экспертиза, согласно результатам которой причиной смерти мужчин явилось отравление окисью углерода.В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение”, — добавили в СК.

Как писал УНН ранее, в августе в Красноярском крае в палатке на реке нашли тела четырех туристов.